Condamné en première instance à modifier l’emballage de sa pils Buval, jugée alors trop ressemblante à la Jupiler d’AB InBev, Aldi a obtenu gain de cause en appel devant la cour d’appel de Bruxelles, rapportent l’Echo et De Tijd mercredi sur leur site internet.

AB InBev reprochait à la chaîne de supermarchés Aldi une trop forte ressemblance entre le packaging de la marque de bière du distributeur, la Buval, et le produit-phare en Belgique du géant brassicole, la Jupiler. Cette dernière arbore un taureau noir là où la Buval est accompagnée d’un cheval de la même couleur et ce, alors que les deux contenants affichaient la couleur rouge.

Dans son jugement, début 2016, le tribunal de commerce de Bruxelles avait donné raison à AB InBev, estimant qu’il pouvait y avoir une confusion dans le chef du consommateur, qui pourrait causer un préjudice à la marque Jupiler.

La chaîne de supermarchés avait été tenue, dans les 10 jours suivant le jugement, de retirer les emballages Buval des rayons sous peine d’une astreinte de 250 euros par infraction avec un plafond à un million d’euros.

Mais Aldi a interjeté appel et a donc obtenu gain de cause devant la cour d’appel, selon L’Echo et De Tijd. La Cour estime notamment que les spécificités par marque sont toutes relatives et que les consommateurs sont habitués à faire leurs choix parmi la multitude de marques. La Cour considère également que le texte est, in fine, plus pertinent que l’image comme élément de différenciation. Enfin, la Cour souligne que la Buval est exclusivement vendue dans les magasins Aldi, qui eux-mêmes ne vendent pas de Jupiler, ce qui limite le risque de confusion.

Contacté par l’Echo, le responsable communication d’Aldi indique que le distributeur «n’a pas encore décidé pour l’instant d’apporter d’éventuelles modifications à l’emballage de la Buval». Aldi rappelle que le groupe avait modifié, dès la fin 2015, la couleur de fond de ses canettes et bouteilles.