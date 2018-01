Thomas Dermine: «Un souhait pour 2018? La reconversion du site de Caterpillar»

Lorsqu’on évoque le plan Catch, la première chose qui vient à l’esprit, c’est malheureusement la fermeture de Caterpillar, annoncée le 2 septembre 2016. « Il y a à la fois un sentiment de drame et un sentiment d’injustice. On pense aux 2.000 familles impactées, tout comme aux sous-traitants. Et en même temps, on se dit que c’est tellement injuste de faire face à un tel coup d’arrêt à l’heure où plein de choses positives redémarrent à Charleroi », se souvient Thomas Dermine.

> Thomas Dermine est passé par une célèbre université américaine.

> En 2018, son équipe va poursuivre les chantiers dans quatre grands secteurs d’avenir.

> Pourquoi la reconversion du site de Caterpillar s’annonce compliquée.