C’est une bonne partie du toit de la maison de Maya , donnant sur le grenier, qui s’est envolé et a atterri en partie dans le jardin, à quelques mètres de là. Non sans endommager au passage une voiture qui se trouvait dans l’allée de la maison. « J’ai eu peur ! La maison tremblait, je n’avais jamais vu ça », explique Manolito Aillaud, son mari. « Je dormais à moitié à cause du vent, puis j’ai entendu un énorme bruit : le toit s’envolait. »

À seulement quelques jours de l’heureux événement, la famille a maintenant beaucoup de travail avant d’accueillir sa nouvelle arrivante. « Quand ça se sera calmé, il faudra vider tout ce qu’il y a dans le grenier, toutes les affaires du bébé sont là », explique Maya Aillaud.