Laurence et ses vingt chiens sont à la recherche d'un logement à Estaimpuis: «Hors de question de me séparer de mes animaux»

À cause de sa séparation, Laurence doit désormais se mettre en quête d’une habitation qui puisse accueillir ses vingt chiens. Mais sa pension d’invalidité (après divers ennuis de santé) ne lui laisse que 900 euros par mois pour vivre. Difficile dès lors de trouver un logement qui correspond à ses critères. « Et c’est hors de question de me séparer de mes chiens. C’est ma raison de vivre. Ils me tiennent debout tous les jours… »

Si Laurence ne trouve pas de solution avant fin mai, elle sera à la rue. Elle et ses vingt toutous. L’appel qu’elle lance n’est pas encore celui du dernier espoir. Mais le temps presse.