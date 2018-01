Rédaction en ligne

Quelques jours après le début du scandale concernant les iPhone volontairement ralentis à cause de leur batterie vieillissante, Apple s’était excusée et avait indiqué qu’elle remplacerait les batteries usagées de ses plus anciens terminaux au prix de 29 euros au lieu de 89 euros, hors garantie. Elle a, en plus ce mardi, confirmé que ce remplacement concernera tous les clients qui le demandent. Jusqu’à présent, Apple utilisait un outil de diagnostic pour définir si une batterie était tombée sous le seuil des 80 % de sa capacité initiale pour autoriser ou non son remplacement. Avec cette décision, le remplacement se fera désormais sans aucune condition.