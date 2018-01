Indépendants: l'écart de revenus entre hommes et femmes se réduit

Le revenu des femmes indépendantes a augmenté de 8,5% de plus que celui des hommes entre 2011 et 2015, ressort-il d’une analyse de la caisse d’assurances sociales Acerta. Les indépendantes gagnent néanmoins toujours 18% de moins que leurs confrères masculins.

Le revenu annuel des femmes indépendantes est passé de 25.181 euros en 2011 à 28.123 en 2015. Les indépendants, eux, gagnent en moyenne 34.424 euros par an.

«Les indépendantes entreprennent un mouvement de rattrapage. Dans nos chiffres, nous remarquons qu’un nombre croissant de femmes franchissent le pas vers l’entrepreneuriat, mais aussi que le revenu annuel des professions choisies (de plus en plus) par les femmes - comme coiffeuse, médecin de famille, avocate et dentiste - augmente plus que la moyenne», selon Fabienne Evrard, Director Service à la Clientèle Starters & Indépendants chez Acerta.

Tous genres confondus, le revenu annuel a affiché une hausse de 10,6% en quatre ans, passant de 29.477 euros en 2011 à 32.614 euros en 2015 pour un indépendant en activité principale, selon les chiffres de quelque 280.000 indépendants analysés par Acerta.