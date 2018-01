Le voisin belge moins bruyant que ses homologues européens

Les Belges ne sont pas les plus à plaindre en la matière : 15,6 % de voisins casse-pieds au Plat Pays. C’est juste en dessous de la moyenne européenne qui grimpe à 18 %. Dans le top 3 des pays où les voisins sont les plus bruyants on retrouve Malte, l’Allemagne et les Pays-Bas tandis que l’Irlande hérite du statut de premier de classe avec seulement 7,9 % de voisins bruyants. La bonne nouvelle, c’est que la majorité des pays présents dans le classement voient le nombre de nuisances diminuer par rapport à 2015.

Le bruit réglementé

Si les nuisances sont présentes un peu partout, elles sont, sans surprise, deux fois plus élevées en ville qu’à la campagne. Face à l’augmentation du bruit produit par certains voisins, une limite a été imposée en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Les normes sont différentes selon les régions mais il est conseillé de ne pas dépasser 6 décibels lorsque l’on se trouve en zone de repos (une chambre) et 36 décibels en extérieur.

En cas de problèmes de voisinage, il est conseillé de faire appel à son agent de quartier pour démarrer un processus de médiation. En cas de constatation d’une infraction, la police peut verbaliser une nuisance sonore d’une amende maximum de 350 euros.