Arsenal – Chelsea (2-2): Hazard buteur dans un match fou

Alors que Courtois venait d’encaisser un but suite à une frappe très puissante de Wilshere, Eden Hazard a provoqué un penalty avant de se faire justice.

Le match de Premier League entre Arsenal et Chelsea a tenu toutes ses promesses. Rythme élevé, occasions de but à gogo, des Diables rouges en grande forme et un scénario tout simplement incroyable.

S’il a encaissé un but des œuvres de Wilshere à la 63e, Courtois avait réalisé auparavant plusieurs arrêts de très grande classe.

Quant à Hazard, auteur de gestes techniques et d’accélération furtives dont il a le secret, il a égalisé sur un penalty qu’il avait provoqué quatre minutes après le goal d’ouverture.

C’est à la 82e que le Brainois a été remplacé par Willian. Soit quelques secondes avant un centre précis de Zappacosta vers Alonso qui donnait l’avantage aux Blues dans ce derby londonien (1-2).

La fin de match était complètement dingue. Bellerin, d’une reprise en un temps, égalisait. Puis Morata se présentait seul devant le dernier rempart des Gunners. Et pour la troisième fois au cours de cette partie, il perdait son duel. Une frappe de Zappacosta suivait. Mais ce tir heurtait la barre transversale.

C’est donc sur un score de 2-2 qu’Arsenal et Chelsea se sont quittés. Un score logique car les deux formations ont eu l’occasion à plusieurs reprises de prendre les trois points.

Au classement, Arsenal (6e avec 39 pts) est désormais à cinq longueurs du dernier strapontin pour la C1, occupé pour le moment par un Liverpool en pleine forme (4e avec 44 pts). Les Blues restent eux troisièmes (46 pts), sous la menace des Reds.