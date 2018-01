Un incendie se déclare sur la propriété de Bill et Hillary Clinton

Un incendie a éclaté mercredi dans la propriété de l’ancien couple présidentiel Bill et Hillary Clinton à Chappaqua, dans l’Etat de New York, sans faire de blessé, a indiqué la police locale.

La zone est également bouclée afin que pompiers et policiers puissent procéder aux premières investigations. «Nous avons reçu un appel à 14h51 au sujet d’un incendie en cours au 15 Old House Lane», a précisé à l’AFP un porte-parole de la police de New Castle, ville proche de Chappaqua, situé à 65 kilomètres au nord de Manhattan.

«Il a été éteint. Il n’y a aucun blessé. Une enquête est toujours en cours sur place», a précisé cette source, sans donner d’autre indication notamment sur la présence ou non des Clinton au moment de l’incident.

Emergency vehicles on Old House Lane responding to fire at Bill and Hillary Clinton’s Home in Chappaqua. pic.twitter.com/IGYiOtY3LN — Marcus Solis (@MarcusSolis7) 3 janvier 2018

Sur Twitter, le porte-parole de la famille Clinton, Nick Merrill a déclaré que l’incendie s’était en réalité déclaré dans une dépendance utilisée par les services secrets et qui se situe hors de la maison principale du couple. Le porte-parole qui a précisé que «Les Clinton n’étaient pas présents au moment de l’incendie et que tout allait bien».

Le couple a acheté cette bâtisse comprenant cinq chambres dans le comté de Westchester en 1999, lorsque Hillary Clinton est entrée en lice pour le mandat de sénateur de New York. Poste qu’elle a remporté en 2000.