Fréquentation record à l'aéroport de Charleroi en 2017

La progression aurait pu être plus marquée encore sans les vagues d’annulations opérées, à l’échelle européenne, par la compagnie Ryanair. Elles ont «coûté» plusieurs dizaines de milliers de passagers à Charleroi.

La compagnie irlandaise a cependant vu augmenter de 11 le nombre de passagers embarqués ou déposés à l’aéroport carolo en 2017, par rapport à l’année précédente. La Hongroise Wizz Air a transporté 16 % de passagers supplémentaires. TUI fly enregistre une hausse de 22 % et la compagnie turque Pegasus de 42 %. Mêmes les deux dernières arrivées à Charleroi, Air Corsica et Belavia ont fait mieux que leurs prévisions: + 9 % pour la Corse et +16 % pour la Biélorusse.

