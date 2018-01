Doel 3 à l'arrêt: manque d'entretien de la part d'Electrabel

Le maintien à l’arrêt du réacteur nucléaire de Doel 3, pendant tout l’hiver, était déjà connu. Il apparait désormais que, selon l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), un manque d’entretien de la part d’Electrabel peut être mis en cause.

C’est ce que l’on peut lire jeudi dans Le Soir.

En septembre, Doel 3 a été mis à l’arrêt pour un entretien prévu de longue date, rappelle le quotidien. Plus tard, Electrabel annoncera qu’il ne rouvrira pas avant la mi-avril 2018. Le Soir a obtenu auprès de l’AFCN davantage de détails sur les dégradations justifiant cet arrêt prolongé inattendu, constatées sur un bâtiment de la partie non-nucléaire du site, un bunker abritant des équipements de secours. Il est question de fissures et/ou de détachements de morceaux de béton.

«Une partie de l’armature du béton» du bunker en question «est désormais visible», précise l’agence. «Ces dégâts ont pour conséquence que les conditions fixées à la conception du bunker pour résister à un accident externe ne sont plus remplies.» Des réparations ont donc été entamées, et la cause des dégradations est connue, il s’agit de «l’exposition du béton à la vapeur».

Mais l’AFCN adresse au passage un avertissement à Electrabel. «La dégradation du béton doit être prise en charge par l’exploitant, qui doit mener suffisamment de contrôles dans les locaux concernés et mener, si nécessaire, des travaux de rénovation/réparation. Cela n’a pas été suffisamment fait, ce qui explique que la dégradation du béton a évolué à ce point», constate l’agence.