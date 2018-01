Tempête sur la région de Charleroi: une centaine d'interventions

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont finalement enregistré une centaine d’interventions, consécutives aux dégâts provoqués, durant la nuit de mardi à mercredi, par la tempête. On déplore essentiellement des câbles arrachés et des arbres couchés par le vent. Une partie de toiture s’est par ailleurs envolée à Fleurus. Bref, même si les dégâts restent impressionnants, la situation aurait pu être pire, comme celle constatée dans le Namurois ou dans l’Est du pays.

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé sur la région de Charleroi et la Botte du Hainaut, durant la nuit de mardi à mercredi, ont donné pas mal de travail aux pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, confie le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. « Les postes de Charleroi et Jumet ont enregistré une septantaine d’interventions pour des tronçonnages d’arbres et des câbles arrachés, notamment sur Montigny-le-Tilleul, mais aussi à Ham-sur-Heure. »

Le poste de Thuin est quant à lui sorti à dix-sept reprises (essentiellement pour du tronçonnage et des câbles sur la chaussée) tandis que celui de Beaumont est intervenu pour une fenêtre arrachée dans un bâtiment occupé à Solre-sur-Sambre et pour un câble arraché à Beaumont.

Si les bourrasques n’ont pas causé de blessures, elles ont tout de même provoqué leur lot de désagréments matériels. Ainsi, à Ransart, rue Jean Volders, c’est un arbre qui s’est littéralement effondré sur une BMW stationnée là.

À Roux, un arbre s’était écroulé aux abords du complexe sportif, avenue Autequitte : des ouvriers communaux se sont occupés de dégager l’arbre, qui avait arraché une partie du grillage bordant le terrain.