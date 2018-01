Un règlement de compte a failli tourner au drame près d'Anvers: une balle perdue termine sa course dans la chambre d'un enfant d'un an

Un règlement de compte dans le milieu de la drogue a failli tourner au drame, dans la nuit de mardi à mercredi, à Schilde, près d’Anvers. Une balle perdue a terminé sa course dans la maison d’un particulier, et plus précisément dans la chambre d’un enfant de… 1 an.

Une fusillade a éclaté ce mercredi matin dans la Turnhoutsebaan, à Schilde. Une voiture et un immeuble à appartements ont été la cible de balles, réveillant tous les habitants du quartier. S’il s’agissait d’un règlement de compte lié à un trafic de drogue, c’est une famille innocente qui a failli en payer le prix.

Parmi les quelques balles perdues qui ont terminé leur course dans des appartements, une a en effet atterri dans la chambre d’un bébé d’un an, explique le Nieuwsblad : « Ma compagne a été réveillée à 3 heures du matin à cause du bruit », explique Gianni, un habitant, à nos confrères. « Elle a ouvert la lumière et a vu des gens qui prenaient la fuite dans la rue. Ma voiture, une nouvelle Mercedes, était remplie de White Spirit, on pouvait le sentir jusqu’à l’intérieur. Si ma copine n’avait pas allumé la lumière, ils auraient mis le feu à mon véhicule ».

Mais ce n’était pas le plus grave : « Nous avons retrouvé trois balles dans notre appartement, mais nous étions certains d’en avoir entendu quatre », ajoute le jeune homme. Et ce n’est finalement que le matin qu’ils l’ont retrouvée, dans la chambre de leur fils d’un an : « Il dormait, là. Heureusement, la balle est restée dans le mur. Les conséquences auraient pu être dramatiques ».

Ce n’est pas la première fois que le coin est concerné par des règlements de compte de la sorte, « mais cette fois-ci, ils étaient vraiment proches ». Pas certains donc que le couple et leur fils s’éternisent dans ce quartier…