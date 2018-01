Un livre sur Donald Trump à la Maison blanche doit sortir très prochainement. Intitulé « Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump », il a été écrit par Michael Wolff. Plusieurs médias américains en ont diffusé plusieurs extraits, ce qui a mis en colère le président américain. Il faut dire qu’il regorge de détails croustillants.

Plusieurs journaux américains ont diffusé des extraits explosifs d’un livre à paraître, citant l’ex-conseiller Bannon (depuis lors limogé).

Le livre de Michael Wolff raconte notamment combien le candidat républicain et son équipe rapprochée ont été surpris par la victoire, tant ils étaient convaincus qu’elle était hors de portée.

Melania en larmes

Le soir du 8 novembre, quand les chiffres commencent à dessiner une surprise possible, Donald Trump Jr «a dit a un ami que son père (...) ressemblait à quelqu’un ayant vu un fantôme», écrit Michael Wolff, qui dit s’être entretenu avec M. Trump et des dizaines de ses collaborateurs.

«Melania (Trump) était en larmes — mais pas de joie», ajoute-t-il. La porte-parole de la Première dame a vigoureusement contesté cette version, assurant que l’ancienne mannequin d’origine slovène avait toujours eu «confiance» dans la victoire et était «très heureuse» lorsque son mari l’a emporté face à Hillary Clinton.

Reclus dans sa chambre en mangeant des cheesburgers

L’ouvrage s’attarde aussi sur le désarroi des jours et de semaines qui suivent la victoire. Il évoque par exemple la volonté initiale de Donald Trump de nommer son jeune gendre, Jared Kushner, au poste extrêmement puissant de secrétaire général de la Maison Blanche. C’est finalement la très conservatrice polémiste Ann Coulter qui osera prendre le président à part pour lui expliquer qu’il ne peut pas embaucher «ses enfants».

Sous la plume de Michael Wolff, les premiers mois au pouvoir de Donald Trump furent marqués d’abord par une forme de «chaos» permanent. Il décrit un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18H30 avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévisions, multipliant les appels à un petit groupe d’amis sur lesquels il déverse «un flot de récriminations», allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe.

Affirmations « fausses et trompeuses »

La porte-parole de la présidence, Sarah Sanders, a dénoncé un livre «truffé d’affirmations fausses ou trompeuses» de la part d’individus qui n’ont ni accès à la Maison Blanche ni de véritable influence sur cette dernière. Elle a par ailleurs assuré que son auteur n’avait, au total, échangé que «5 à 7 minutes» avec le président américain.

Le livre «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump»), doit sortir le 9 janvier.