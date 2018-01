Les cours d'eau wallons sont stabilisés: phase d'alerte de crue levée, deux provinces restent toutefois en alerte

La Haute Lesse et la Semois se sont stabilisées, confirme jeudi la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DG) du Service public de Wallonie. Leurs niveaux restent élevés mais la phase d’alerte de crue a été levée.

La situation commence à se normaliser pour les cours d’eau wallons. La Senne et la Dendre (provinces du Brabant Wallon et du Hainaut) ont retrouvé leurs niveaux habituels et ne sont donc plus en pré-alerte de crue.

Les provinces de Namur et du Luxembourg restent toutefois vigilantes car l’Institut royal météorologique (IRM) annonce encore des précipitations, qui pourraient à nouveau venir gonfler la Lesse et la Semois. La Sure est également stabilisée mais à des niveaux élevés, tout comme l’Ourthe et l’Amblève (province de Liège).

Au vu des précipitations qui se sont également abattues sur la France ces derniers jours et heures, la Haute Meuse reste en pré-alerte car son débit a augmenté durant la nuit. «Il est toutefois peu probable qu’elle passe en phase d’alerte car la progression est excessivement lente», rassure Paul Dewil, directeur du centre de crise wallon.

On s’attend encore à 10 à 15 mm de précipitations, les maximas étant prévus pour le sud-Luxembourg. Après la matinée, le temps devrait redevenir plus sec et ainsi entraîner une nette amélioration pour la journée de vendredi.