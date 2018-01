The Voice Belgique: Prescillia et Franz, les deux candidats carolos qui ouvriront le bal ce vendredi!

Après la victoire de Laura Cartesiani, après le succès retentissant de Loic Nottet, qui sera le prochain talent carolo qui réussira à se faire connaître grâce au concours « The Voice » ? Prescillia Deumer, de Courcelles et Franz Govaerts, d’Erquelinnes, ont été sélectionnés pour participer aux Blind ce mardi 9 janvier. Tous deux tenteront de remporter cette première étape.

Prescillia Deumer, c’est cette jeune courcelloise de 24 ans, au look totalement rock & roll. Il est à l’image de son univers musical : le pop rock. Tatouée aux cheveux de couleur rose pastel, elle nous reçoit dans sa charmante maison, où elle vit avec son compagnon, non loin du centre.

Sur l’un des murs du salon, apparaît son icône : Lady GaGa. « Je suis fan d’elle depuis toujours. J’ai commencé à réinterpréter ses chansons, et j’ai tout de suite adhéré à son univers », confie-t-elle. Durant l’été, ses proches l’ont poussé à tenter l’expérience The Voice.

Franz, 41 ans, n’est pas novice dans le métier de la chanson. Ce sont ses enfants, tous âgés entre 4 et 15 ans, qui l’ont inscrit en cachette au concours The Voice. Le carolo a déjà beaucoup voyagé, et a déjà fait plusieurs plateaux télé.

> L’interview de ces deux talents carolos !