Premier League: trois Belges dans le Onze de l'année 2017 de la BBC!

Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne et Eden Hazard figurent dans le Onze de l’année 2017 de Premier League de la BBC établie sur base du votes des internautes. Plus de 115.000 personnes ont choisi leur équipe-type. De Bruyne est le joueur le plus voté: il se retrouve dans 90% des équipes soumises par les participants.