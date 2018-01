Les médecins lui diagnostiquent la maladie de Crohn mais se trompaient: ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient découvrir en l'opérant!

Alors qu’elle présentait des symptômes associés à la maladie de Crohn, une femme de 41 ans ne répondait pas au traitement classique de la maladie. Les médecins ont alors décidé de l’opérer. Et ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils allaient découvrir.

Une Britannique de 41 ans se plaignait de fortes et fréquentes douleurs intestinales. Des douleurs tellement fortes qu’elle doit, à plusieurs reprises, être admise à l’hôpital. Dans un premier temps, on lui diagnostique la maladie de Crohn. Une maladie qui se caractérise notamment par des crises de douleurs, des diarrhées, une fatigue constante ou encore une perte de poids.

Mais ne voyant pas son état s’améliorer avec le traitement classique, les médecins de l’hôpital Heatherood et de Wexham Park, dans le Berkshire, ont pris la décision de l’opérer. Sur la table d’opération, ils ont découvert l’étonnante raison des douleurs de la patiente. Ses intestins avaient en réalité été percés par deux morceaux de plastique sur lesquels on pouvait lire le mot « Heinz », comme le rapporte le British Medical Journal.

Ces morceaux, issus de sachets de ketchup, étaient restés environ six ans selon les médecins, enflammant les intestins de la femme qui ne se souvenait pas les avoir avalé. Aussitôt les plastiques enlevés, les symptômes de la patiente ont quasi immédiatement disparu et, cinq mois après l’opération, ne se sont plus manifestés.

Pour le médecin, ce n’est pas la première fois qu’un objet coincé dans les intestins d’un patient donne lieu aux mêmes symptômes que la maladie de Crohn. « Il est important d’envisager d’autres diagnostics chirurgicaux chez les patients suspects de la maladie de Crohn qui ne répondent pas au traitement conventionnel » explique le British Medical Journal.