Le secret des cheveux de Donald Trump révélé

L’un des traits caractéristiques de Donald Trump est sa chevelure blonde orangée. On s’est souvent demandé si cette coiffure était naturelle, voire si le président américain ne portait pas une perruque. On sait maintenant comment il a obtenu cet effet. C’est sa fille Ivanka qui en avait fait un sujet de plaisenterie avec ses amis.

Il y a gros à parier que le livre « Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump », de Michael Wolff, est un puit de révélation sur Donald Trump. La Maison Blanche a d’ailleurs déjà réagi à la publication d’extraits dans la presse américaine, disant qu’il s’agissait de « compte-rendus faux ou fallacieux ».

Dans l’un des extraits publiés quelques jours avant la sortie du livre, il est question des secrets capillaires du président américain. Selon Michael Wolff, Ivanka Trump en aurait parlé à ses amis. « Un dessus de crâne chauve absolument propre -une petite île limitée grâce à une opération du cuir chevelu- entouré par un cercle de cheveux devant et sur les côtés, qui sont lissés pour couvrir le dessus et tenus avec une laque forte ». La couleur orangée viendrait du produit de coloration Just for Men. Il fonce en effet au fil des heures.