Peine de travail de 200 heures pour l'artiste bruxellois Tony Sad

Rédaction en ligne

La 57e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi, le musicien bruxellois Tony Sad, de son vrai nom Tony Malinda, à une peine de travail de 200 heures pour agression et tentative d’extorsion. Il a été reconnu coupable d’avoir battu son ex-compagne et tenté de lui extorquer de l’argent. Cette dernière, Sanne M., originaire de Roosdaal, connue en tant que mannequin sous le nom Sanna Ladera, est aujourd’hui l’épouse du footballeur portugais Eder Lopes, qui a marqué le but victorieux de son équipe en finale de l’Euro 2016.