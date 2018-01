Une prostituée retourne travailler… 30 minutes après avoir accouché!

Trente minutes. C’est le temps qu’a donc attendu une prostituée anglaise de la ville de Kingston-upon-Hull pour retourner travailler après son accouchement. Ce sont les policiers de la ville qui ont révélé l’information afin de sensibiliser les citoyens aux problèmes rencontrés par les travailleuses du sexe. « Ce n’est pas comme dans Pretty Woman où les femmes vivent heureuses » explique l’un des policiers au Daily Mail.

« Le problème, c’est que ces femmes ne viendront jamais chercher de l’aide auprès de nous » poursuit-il. Car les difficultés rencontrées par les prostituées à Kingston-upon-Hull sont bien connues. Les activités de proxénétismes sont nombreuses dans la ville puisque plus de quarante travailleuses du sexe y exercent. Beaucoup par contrainte, car ce sont principalement des sans-abri, issues de milieux défavorisés et qui auraient été abusés physiquement et sexuellement.