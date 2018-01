Un petit garçon se jette dans la mer sans voir le grand danger qui arrive droit sur lui (vidéo)

Aux Bahamas, un petit garçon a fait ce que, finalement, n’importe quel autre enfant ferait face à une mer bleue vide de monde : se lancer à corps perdu pour s’amuser au maximum. Cependant, si personne ne se trouvait dans l’eau à ce moment-là, c’était pour une bonne raison. En vérité, une dizaine de requins s’étaient rapprochés et rôdaient près de la plage.

Après son entrée joyeuse, on voit d’ailleurs quatre requins se diriger instantanément sur le petit garçon. Heureusement, un homme filmait les lieux avec son drone et a vu le danger arriver. Il a aussitôt hurlé au petit de sortir de l’eau. Juste avant que les requins ne soient trop près. Plus de peur que de mal donc !