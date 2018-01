Charleroi: 375 passagers réclament des indemnisations à Ryanair

La société Happy Flights, spécialisée dans la réclamation d’indemnisations auprès des compagnies aériennes pour des vols annulés/retardés, cite Ryanair en justice au nom de 746 passagers de la compagnie. La société réclame une indemnisation pour les vols annulés par Ryanair cet automne à la suite des problèmes d’horaires de ses pilotes. Pour 375 passagers, il s’agit de vols via l’aéroport de Charleroi. Le montant réclamé atteint au total 108.425 euros. Le volet carolo sera introduit le 26 février prochain devant le tribunal de commerce de Charleroi.

Mise à jour : Ryanair se défend dans un communiqué

Dans une réponse communiquée par mail, la compagnie irlandaise à souhaiter régir aux affirmations de Happy Flights. « Ryanair n’a reçu aucune des réclamations légales mentionnées dans cet article », explique le porte-parole par mail. « Ryanair ne rend pas la tâche difficile pour les passagers réclamant une indemnisation, traite chaque réclamation au cas par cas et demande à ses clients de soumettre leurs réclamations suite à une perturbation de vol directement à Ryanair avant d’engager des « chasseurs de réclamations » comme Happy Flights. Nous le faisons uniquement pour garantir que tous les clients de Ryanair reçoivent 100 % de leur compensation en vertu de la directive 261 de l’UE. »

La compagnie irlandaise en profite aussi pour tacler Happy Flights : « Un grand nombre de ces entreprises de « chasseurs de réclamations » arnaquent les consommateurs en prélevant jusqu’à 50 % de leur compensation et nous exhortons tous les clients ayant des demandes d’indemnisation valides en vertu de la directive 261 de l’UE à les soumettre directement à Ryanair. Les clients dont les demandes d’indemnisation sont valides et faites directement à Ryanair recevront 100 % de leurs droits à une compensation en vertu de la directive UE261 sans déduction de ces frais excessifs de « réclamation ». Puisque les clients de Ryanair peuvent réclamer cette compensation directement auprès de nous, sans frais, les « chasseurs de réclamations » comme Happy Flights ne fournissent aucun service utile. Bien que nous regrettons profondément ces annulations de vol, nous avons travaillé dur pour ré-accommoder ou rembourser tous les clients concernés. Toutes les demandes soumises ont été traitées et nous avons rempli intégralement nos obligations en vertu de la directive 261 de l’UE, pour un coût de quelques 25 millions d’euros au premier semestre. De plus, nous avons remis à chaque client perturbé un bon de voyage d’une valeur de 40 € par secteur (80 € pour un aller-retour), échangeable en octobre pour des voyages en saison hiver. Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec le régulateur belge, qui est très satisfait de notre approche dans le traitement des clients concernés. »