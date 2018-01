Thibaut Courtois assure qu'il va prolonger à Chelsea et qu'il va tout faire pour qu'Eden Hazard reste également: "Il est irremplaçable"

Alors que son contrat avec le champion d’Angleterre prend fin en juin 2019, Thibaut Courtois est au centre des rumeurs les plus folles depuis quelques mois. D’autant plus que les négociations avec Chelsea concernant une prolongation semblaient au point mort. Mais tout ceci est désormais du passé.

À en croire notre confrère du Laatste Nieuws Kristof Terreur, le Diable rouge serait tout proche de prolonger son bail à Londres : « Un accord est proche », lui a lâché l’ancien porter de Genk. « Nous allons attendre quelques semaines et nous remettre à table, mais un accord est proche », a-t-il assuré.

Thibaut Courtois on the contract talks: “A deal is close.” He urges Eden Hazard to sign a new deal too: “Do Eden and I encourage each other? Yes. He will say 'if you sign, I will sign' and I say the same to him.” #cfc pic.twitter.com/dKxoZWVksd