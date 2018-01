Deux passants ont sauvé la vie de Mike, un facteur tombé dans un ruisseau lors de sa première tournée de l'année

Mardi matin, alors qu’il effectuait sa première tournée de l’année sur son vélo électrique, Mike Bellens, 39 ans, perdait le contrôle de son deux-roues sur un petit pont à cause du sol glissant. Il a été propulsé au-dessus de la petite barrière et a terminé sa course dans un petit ruisseau à l’eau gelée quelques mètres plus bas : « Je ne me rappelle pas vraiment ce qu’il s’est passé », a-t-il expliqué à nos confrères du Nieuwsblad. « Juste de l’eau gelée qui ressemblait à des coups de couteau partout dans mon corps ».

Heureusement pour Mike, deux passants qui revenaient d’une séance de sport ont vu son vélo par terre quelques minutes plus tard : « Nous pensions que le propriétaire était parti faire pipi car il n’y avait personne », expliquent Patrick et Martin. « Puis on a regardé plus bas, et on a vu son manteau rouge dans l’eau ».

Les deux hommes ont alors prévenu les secours et sont partis à la recherche de Mike. Ils l’ont finalement trouvé… 150 mètres plus loin. Seule sa tête dépassait de l’eau : « Il a encore eu la force de crier quelque chose, puis il a perdu connaissance ». En attendant les secours, les deux héros ont réchauffé le facteur avec leurs vêtements : « Lorsque l’ambulance est arrivée, ma température corporelle n’était que de 32 degrés », explique la victime.

Les secours ont vite reconnu Mike, car en plus de son métier de facteur, il est pompier volontaire et travaille régulièrement avec les ambulanciers. Hospitalisé, il a rapidement pu rentrer chez lui : « J’ai eu beaucoup de chance. Ces passants m’ont sauvé la vie. Je les ai eus en ligne pour les remercier. J’ai demandé si je devais lui rapporter sa veste, mais il a dit que je pouvais la garder ».