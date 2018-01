Un automobiliste américain a filmé cette scène avec sa dachcam. Il roule sur une route de campagne, quand un véhicule surgit d’une petite route en contrebas. Et c’est l’accident. Spectaculaire !

On ne connait pas les circonstances de cet accident. Selon le témoin, on sait seulement que le conducteur du véhicule accidenté s’en est tiré sain et sauf bien que choqué.