Comme l’explique RTL Info, de nombreux chômeurs qui passent par la CSC pour toucher leurs allocations n’avaient ou n’ont toujours pas d’argent versé sur leur compte en ce début d’année. Angoissant pour certains, d’autant plus que de nombreux appels téléphoniques pour avoir des explications sont restés sans réponse.

Mais que les personnes concernées se rassurent : tout va rentrer dans l’ordre. Si certains paiement sont tardifs, c’est à cause du calendrier: à cause des nombreux jours fériés et des longs week-end de ces derniers jours, certaines cartes de pointage n’ont pu être traitées que ce mercredi. Résultat, le traitement de celles-ci ne fait que commencer.

Pour que cela aille le plus vite possible, le personnel a décidé de se concentrer sur cette tâche plutôt que de répondre aux appels, peut-on lire sur RTL Info. Tout va donc rentrer dans l’ordre.