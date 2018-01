Êtes-vous capables de « pleine conscience » ?

Quoi de plus naturel alors que de proposer cette pratique à cette période charnière et bouleversante qu’est l’attente et la naissance d’un enfant ?

« Le programme d’entrainement à la pleine conscience pour les (futurs) parents a été conçu, entre autres, pour apprivoiser et canaliser le stress, les peurs, les douleurs, liés à la grossesse, l’accouchement et la parentalité et toutes les émotions intenses et controversées qui les accompagnent. Il a été créé pour celles et ceux qui souhaitent appréhender leur état de parent avec lucidité et ouverture tout en développant plus de légèreté et de liberté intérieure », note Gaëlle de Wergifosse, la sage-femme hospitalière qui travaille avec Sophie Hougardy sur le programme de pleine conscience pour les (futurs) parents.

Programme sur 9 semaines

« Concrètement, nous y abordons les thèmes liés à la grossesse, à la naissance et à la vie vécue en tant que parent dans notre société. Nous y partageons des informations telles que le processus de la naissance, la physiologie du cerveau sous stress et par rapport à la douleur, l’allaitement, les pleurs, le cycle de l’enfant… Et nous pratiquons et pratiquons encore les voies méditatives (retour à ses ressources personnelles) que sont le yoga, la respiration consciente, l’écoute et la communication bienveillantes, la marche consciente, les gestes du quotidien accomplis en pleine présence… pour accueillir le moment présent, quel qu’en soit le contenu ».

Gaëlle de Wergifosse et Sophie Hougardy proposent un programme de 9 semaines qui allie des informations concrètes autour de la grossesse, la naissance et la parentalité à un entrainement à la pleine conscience basé sur le programme MBSR. -

Prochain cycle de pleine conscience pour les (futurs) parents : « Naître parent en conscience », les dimanches 4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 8/04, 15/04, 22/04, 29/04 & 6/05/2018 de 14h30 à 17h30. Séance d’information, le dimanche 4 février 2018 de 15h30 à 17h30, à Cambron-Saint-Vincent. Plus d’informations sur : www.naitre-en-conscience.org