Luc Trullemans: "Il va faire progressivement plus frais"

La vaste zone dépressionnaire qui s’étendra ce vendredi du proche océan au sud de la Scandinavie, va se scinder ce week-end en deux parties avec d’un coté une dépression s’évacuant vers le nord-est vers la Finlande et d’autre part une autre s’installant sur le sud-ouest de l’Europe.

Du côté de l’Atlantique nous verrons arriver ce samedi un anticyclone au nord-ouest de l’Ecosse et qui ira s’installer en début de semaine sur le sud de la Scandinavie. Cette évolution contribuera à un changement de temps sur nos régions avec l’installation, dès ce week-end, d’un courant d’est à nord-est plus frais en provenance du continent.

Tout d’abord, pour ce vendredi, le temps sera temporairement encore doux avec des températures maximales de 5 à 10º selon les endroits. Le ciel sera changeant avec quelques apparitions du soleil mais des averses resteront encore possibles donnant en général 3 à 4 L/M². Pendant le week-end, le vent va s’installer au nord-est et nous amènera ainsi un air continental qui deviendra graduellement plus frais avec, dimanche matin, des minima entre +2 et -1º en Ardenne et de 2 à 4º ailleurs.

Pendant la journée le mercure faiblira également pour rester en dessous de 6º en plaine et de 2 à 4º en Ardenne. Le temps sera souvent nuageux sauf sur l’ouest du pays où il y aura encore quelques éclaircies tandis qu’ailleurs le ciel restera chargé de beaucoup de nuages avec surtout dimanche encore quelques pluies ou un peu de neige fondante surtout possible sur le relief ardennais.

À partir de lundi prochain, l’air venant de l’intérieur du continent deviendra plus sec et nous garantira ainsi plus de luminosité avec 4 à 6 heures de soleil par jour.

Le vent de nord-est sera toutefois sensible avec des pointes de 40 à 60 km/h. Comme il ne fera pas trop froid sur l’Allemagne et la Pologne, l’air arrivant sur nos régions restera proches des normales saisonnières avec des températures diurnes restant comprises entre 1 et 6º et des minima nocturnes de 0 à -3º en Ardenne et entre 0 et 2º en plaine.

Pour le reste de la semaine prochaine, le temps généralement sec devrait persister avec un vent s’installant progressivement entre le sud et le sud-est.

Au point de vue températures il ne devrait également pas avoir beaucoup de changements avec persistance de faibles gelées le plus souvent en Ardenne et en Campine, et des maxima de saison restant compris l’après-midi entre 1 et 6º.