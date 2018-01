Jaloux, il humilie sa petite amie en la forçant à marcher nue dans la rue et filme la scène (vidéo)

Il n’avait pas supporté de voir des conversations et photos, dont certaines à caractères sexuels, d’autres hommes dans le téléphone sa copine. Alors, Jasson Melo, 26 ans, était entré dans une colère noire, pensant que sa petite amie flirtait avec d’autres hommes. Pour se venger, il avait obligé la jeune femme à se déshabiller et à se rendre dehors pour marcher, nue, dans leur quartier de Harlem à New York. Une « marche de la honte » qu’il filme et poste plus tard sur Instagram. Sur la vidéo, on peut d’abord la voir avec un peignoir avant que Jasson ne le lui retire, la laissant avec une simple paire de bottes pour habits. La scène se passe en 2016 et choque l’Amérique. Aujourd’hui Jason vient d’être condamné.

« La vision de Jasson Melo sur les femmes appartient au Moyen Âge », a déclaré le juge Robert Mandelbaum. « Pour lui, les femmes sont des propriétés. » C’est pour cette raison que le juge de Manhattan a décidé de lui infliger la peine maximale, à savoir 7 ans de prison, comme le rapporte le Daily Mail. D’autant que pendant son acte odieux, Jasson avait laissé leur bébé de deux mois sans surveillance et seul sur le lit conjugal.

Absente lors du procès, la victime a néanmoins pris la peine d’écrire un courrier dans lequel elle confie être, encore aujourd’hui, « marquée par la peur et l’humiliation. Je le serai peut-être pour toujours. Il m’a détruite de tan de façons ».