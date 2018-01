Nos clubs belges partent en stage en Espagne, voici où exactement!

Comme chaque année, la plupart des clubs de Division 1A (14/16) ont choisi la péninsule ibérique pour leur stage hivernal. Seuls Courtrai, qui restera en Belgique, et Eupen, en voyage au Qatar, ne verront pas le sud de l’Espagne cet hiver. Pour les autres, les classiques Benidorm, Marbella et autre Murcie accueilleront nos clubs belges pendant une petite semaine à l’occasion de leur stage hivernal .

Le soleil et rien que le soleil. Voilà ce qui motive les équipes de Division 1A (et même celles de D1B) au moment de s’envoler pour l’Espagne lors de leur annuel stage d’hiver. Et on les comprend vu le temps exécrable qu’il fait en Belgique en ce moment… Ajoutez à cela que la péninsule ibérique offre des conditions de séjour et d’entraînement exceptionnelles à bas prix. Cette année, le Standard et Bruges sont les premiers à partir ce jeudi.

Seul Courtrai et Eupen, qui profitera des installations haut de gamme de l’académie Aspire à Doha (Qatar) dans le fief de ses propriétaires, verront un tout autre soleil en janvier. Les Pandas sont également les seuls à partir plus d’une semaine, puisqu’ils s’envolent dimanche et ne rentreront que le 16 janvier.

Nous avons réalisé une carte et dressé une liste des clubs en voyage: découvrez où se trouve votre club favori et pour combien de temps!