Mouscron : un an de travaux pour l'ancien hôtel de ville

La Ville a pris ses quartiers au Centre Administratif en juin 2016. Depuis lors, l’ancien hôtel de ville n’accueille plus que des mariages et reste le quartier général des stewards. Mais d’ici le 15 janvier, tout devra être débarrassé à l’intérieur. Les travaux commenceront dans la foulée. Ils auront pur but de réhabiliter le bâtiment et de lui faire retrouver une place centrale et névralgique dans le centre de Mouscron. Le coût des travaux est estimé à 1,5 million d’euros.

> D’autres instances vont investir l’ancien hôtel de ville à la fin des travaux : la suite dans notre édition digitale.