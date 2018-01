« Je rembourserai ce monsieur, mais ça prend du temps ». François Troukens avait fait cette promesse dans nos colonnes le 30 décembre. Aujourd’hui, il nous annonce qu’il a joint le geste à la parole et vient de verser 7.500 €, à savoir la somme provisionnelle pour le dommage moral. « J’ai pu trouver un arrangement avec RTL afin de libérer mon cachet », nous dit-il aujourd’hui. « Ce versement correspond au cachet net de la production de mon émission. Je suis assez fier d’avoir gagné cet argent par mon travail et de pouvoir lui envoyer. Comme je vous le faisais remarquer, la majorité des gens se défausse de leurs responsabilités et s’inscrivent au chômage en sortant de prison. J’espère que le policier considèrera ceci comme un réel effort de ma part même si l’argent ne permettra pas de réparer mes erreurs. Je vais étaler le paiement des 4.150€ restant lié aux intérêts compensatoires et ce sur une période de deux ans, et ensuite trouver un compromis avec Médiante pour qu’il se sente indemnisé totalement. »

Pour prouver sa bonne foi, François Troukens nous a fourni les captures d’écran des sommes versées depuis le compte de son avocat, Me Pierre Monville. Pour rappel, au box-office, « Tueurs » le film de François Troukens, est encensé par la critique. Sur RTL-TVI, son émission « Un crime parfait ? » bénéficie d’une bonne audience.