La vie de Laeticia, Jade et Joy a définitivement basculé le 6 décembre dernier et ne sera plus jamais pareille. Avec le décès de Johnny, les trois femmes ont perdu un repère, l’homme de leur vie. Après les moments difficiles, la petite famille semblait reprendre une vie normale. Jade et Joy étaient d’ailleurs retournées sur les bancs de l’école le lendemain de l’enterrement de Johnny. Mais aujourd’hui, les deux petites filles n’iraient plus à l’école, selon les informations rapportées par le magazine Closer.

C’est Laeticia qui aurait pris cette décision car elles seraient devenues des « objets de curiosité pour les autres élèves de l’école qui les regardaient avec beaucoup d’insistance ». Pour l’instant, Jade et Joy profitent donc des vacances à Saint-Barthélemy avant le retour aux États-Unis où elles sont normalement scolarisées, à Los Angeles.