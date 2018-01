Le terroriste de Charleroi, Khaled Babouri, enterré 16 mois après sa mort: la dépouille de «l'homme à la machette» a enfin quitté sa chambre frigorifique

Rédaction en ligne

La dépouille de Khaled Babouri, « l’homme à la machette » qui avait attaqué l’hôtel de police en août 2016, a finalement été inhumée : les funérailles ont été faites dans la plus grande discrétion. Le corps de Khaled Babouri reposait depuis près d’un an et demi dans la chambre froide du funérarium de Gilly…