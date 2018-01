Une vidéo choc dans laquelle des graffeurs s'attaquent à des métro révèle des failles de sécurité à la Stib!

Une vidéo a été publiée dans laquelle on voit des graffeurs pénétrer par différents moyens sur son réseau. Par conséquent, la Stib va déposer plainte pour dégradation et intrusion. Ces images qui pourraient révéler des failles au niveau de la sécurité seront analysées en profondeur !

Une vidéo longue de huit minutes montre des graffeurs en pleine action sur le réseau de la Stib. Pour repeindre les rames de métro à la bombe, tous les moyens sont bons, même les plus dangereux…

En effet, les auteurs s’introduisent dans les dépôts et sur les rails en passant par des souterrains, des bouches d’aération et des locaux comprenant des chemins de câbles. Sur certains plans, on voit que les tagueurs ont recours aussi bien à des pinces coupantes pour forcer une porte qu’à une échelle permettant de descendre sur les voies.

De prime abord, ces images semblent révéler des failles importantes au niveau de la sécurité des infrastructures du réseau de transport public. Contactée, la Stib indique que la vidéo est en cours d’analyse par les services internes. Une plainte sera déposée pour dégradation du matériel et intrusion. Mais il faut rester prudent, ces images ont des failles, explique la Stib.

Plus interpellant : d’autres images montrent des signes de complicité de la part d’agents de la Stib !

La vidéo montre les graffeurs flirter avec le danger, et ça fait froid dans le dos.