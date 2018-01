Dieudonné, un septuagénaire disonais, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le pauvre homme a été renversé par une voiture mercredi soir, alors qu’il circulait à pied. Les faits se sont produits peu avant 20 heures, dans la rue de Verviers à Dison, près du domicile de la victime.

Les secours ont fait tout ce qu’ils ont pu pour venir en aide au Disonais de 76 ans, mais il a succombé à ses blessures à l’hôpital de la Citadelle, à Liège, où il était en train d’être opéré.

« Il y a beaucoup d’incertitudes pour l’instant sur ce qui s’est passé. On a envoyé l’expert automobile et demandé l’examen de la victime par un légiste. Tant que nous n’avons pas ces deux rapports, il est difficile de donner des détails et de donner des précisions sur cet accident », indique-t-on au parquet de Liège. D’après les premiers éléments de l’enquête, ni l’alcool au volant ni la vitesse du conducteur impliqué dans cet accident ne sont en cause.

