Malaise à la police et bad buzz sur les réseaux sociaux: de plus en plus dénigrés, nos flics sont en perte de crédibilité

Un clic, un post sur Facebook ou Instagram et le mal est fait. Les photos mettant en scène des policiers dans des positions susceptibles de leur nuire sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Un sentiment de moquerie qui se reflète également parmi une partie de la population .

Deux policiers photographiés pendant qu’ils font leur shopping ou qu’ils jouent à des jeux de hasard, un policier qui, quelques mois après Kévin-le-Croisé », s’affiche en patrouille à l’aéroport de Zaventem avec des signes distinctifs qui interpellent : l’image des flics a été soumise à rude épreuve ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux.

On peut légitimement se dire qu’à cause d’un petit nombre, la majorité des policiers qui font bien leur travail en subit les conséquences. Leur crédibilité en prend-elle un coup ?

Pour Thierry Belin, secrétaire national du syndicat SNPS, la réponse est plus nuancée qu’un « oui » ou un « non ».

« On crache sur la police »

« Lorsque je lisais les commentaires sur les forums, 90 % d’entre eux étaient tout de même favorables aux policiers. Mais, il faut reconnaître que c’est devenu un sport national de prendre des policiers en photo et de sortir cette photo de son contexte », explique-t-il.

« Le seul but est de salir les policiers et leur nuire. C’est du « police bashing ». Dès qu’on peut cracher sur la police, on le fait ! Je ne dis pas que tous les policiers sont irréprochables, mais c’est très facile de montrer un véhicule de police qui est garé sur une place réservée aux personnes handicapées. Lorsqu’on montre ce cliché, on ne dit pas que les policiers se sont mis à cet endroit parce que la rue était bloquée. »

Par exemple, certaines photos retirées de leur contexte qui peuvent avoir une influence énorme selon lui.

Mais Thierry Belin ne se voile pas la face. Dans certains cas, la responsabilité première en incombe à la police.

Les policiers peuvent-ils, ou non, porter un badge ou un écusson particulier lorsqu’ils sont en service ?

