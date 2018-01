La série fantasy épique Game of Thrones sera de retour pour six épisodes, lors de sa huitième et dernière saison en 2019.

Si celle-ci est plus courte que les précédentes, les fans devraient toutefois profiter d’épisodes plus longs (les épisodes de la septième saison faisaient de 59 à 80 minutes). La date précise de la diffusion n’a pas encore été révélée.

Tous les aficionados de la mère des dragons, des Stark et autres Lannister and Co devront donc s’armer de patience !

HBO confirms that #GameofThrones' final season will be six episodes premiering in 2019. pic.twitter.com/PkkToUbEiR — Kate Aurthur (@KateAurthur) 4 janvier 2018