Tragique réveillon à Manage: Axel, 6 ans, succombe dans son sommeil

Dimanche dernier, 31 décembre, une famille de Manage se préparait à passer le cap de l’année nouvelle dans la joie et la bonne humeur. Mais le sort en a décidé autrement… Le jour du réveillon, la maman a, en effet, découvert Axel, l’un de ses fils, mort dans son lit. Un drame absolument épouvantable ! L’enfant est décédé dans son sommeil alors qu’il n’avait que 6 ans et qu’il était en bonne santé.

Très vite, à l’annonce de la nouvelle, les messages ont afflué sur le mur Facebook de la Manageoise ainsi que sur celui de son mari. Beaucoup ont tenté d’apporter un peu de réconfort au couple et à leurs enfants. Mais pour la plupart c’est l’incompréhension : ce décès inopiné, si jeune, est en effet difficile à admettre…

Naturelle mais mystérieuse

Une autopsie a été réalisée. Le médecin a conclu à une mort naturelle. La cause ? Une maladie, un arrêt cardiaque ? Même la maman nous a répondu ne pas connaître la cause exacte du décès. Une maman qui n’a pas souhaité nous en dire plus, si ce n’est que désormais, elle et son mari vivront en permanence dans l’angoisse. « Nous avons encore un enfant plus jeune. Nous aurons toujours peur. Le pire c’est qu’on ne peut rien faire… »

Axel sera inhumé ce samedi.