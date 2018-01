Paul-Loup Sulitzer a «régulièrement» des nouvelles de son ami Bernard Tapie, malade: «Il a la force de s'en sortir»

Ceux-là se sont rencontrés il y a des décennies. Alors que Bernard Tapie combat un cancer de l’estomac depuis plusieurs mois, son ami, l’écrivain et businessman Paul-Loup Sulitzer, dénonce l’acharnement et « la haine mal placée » dont l’homme d’affaires est encore victime. « Il a besoin d’être seul » nous confie-t-il. Parce que « Bernard a la force de s’en sortir »…

Bernard Tapie, l’homme de combat, fait face depuis plusieurs mois à une nouvelle épreuve. Il se bat contre un nouvel ennemi appelé cancer.

Pour l’homme aux multiples casquettes, le combat qu’il mène n’est pas le fruit d’un triste hasard. « Les dernières années, les médias ont été assez durs (…) J’ai été martyrisé pendant cinq ans. Ils veulent profiter de ce moment où je suis très affaibli pour me porter l’estocade », confiait-il à la télévision française.

Son ami de longue date, l’écrivain et homme d’affaires Paul-Loup Sulitzer en est lui aussi persuadé. Et il aimerait que cet acharnement cesse. « Je ne sais pas si c’est un point commun entre Bernard et moi, mais en tout cas c’est le lot d’une époque médiocre. Avec cette espèce de haine mal placée, de jalousie. Des phrases comme « les ratés ne vous rateront pas » ! », nous dit-il.

Mais si « la période est très mauvaise », dit Sulitzer, qui vient de perdre un autre ami de longue date, Johnny, il connaît aussi la combativité de Bernard Tapie. « Je crois que Bernard a la force de s’en sortir. Et c’est justement pour ça qu’il faut le laisser tranquille », nous glisse-t-il, avant de lire une lettre ouverte qu’il lui a adressée.

