Belga et rédaction.

Cela fait plusieurs mois que le terroriste verviétois Tarik Jadaoun est emprisonné en Irak et interrogé par les services de sécurité américains. Il y a quelques semaines, lorsqu’il avait été interrogé par un journaliste de la VRT, il avait expliqué qu’il ne faisait qu’entraîner, entre autres, des enfants-soldats pour Daesh et qu’il n’avait rien à voir avec les attentats perpétrés en Europe. Il s’était même dit prêt à collaborer avec les services secrets belges.

Mais tout cela semble bien loin de ce que révèle le rapport des services américains, qui l’interrogent sans arrêt depuis sa capture à Mossoul. Selon les propos recueillis par nos confrères du Laatste Nieuws, le Verviétois, qui risque la peine de mort en Irak, aurait avoué avoir été impliqué directement dans la préparation de plusieurs attentats mortels en Europe. Il était même prêt à perpétrer des attentats en Belgique. Mais les autorités de l’État islamique voyaient en lui le nouveau Abaaoud et ne voulaient pas qu’ils partent en Europe.

Jadaoun aurait également avoué avoir eu plus de 50 comptes Facebook dans le but de donner des instructions à des terroristes actifs en Europe. Il aurait ainsi eu un rôle dans l’attentat de l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, durant lequel le père Jacques Hamel avait été égorgé, dans l’attaque contre un policier français et dans l’attentat manqué à Notre-Dame.

Mais les documents obtenus par le quotidien flamand semblent également montrer que Tarik Jadaoun passe sous silence encore beaucoup de choses. Ainsi, en novembre, il jurait ignorer si de nouveaux attentats se planifiaient alors qu’en décembre, il a affirmé que des terroristes liés à l’EI se cachaient toujours en Europe.