Une fillette de six semaines est décédée ce mercredi: le père de 23 ans arrêté

Une petite fille de six semaines a perdu la vie, ce mercredi, après avoir été violemment secouée par son père, pendant que sa mère dormait. L’homme de 23 ans a été incarcéré et sera présenté à la chambre du conseil de Veurne ce vendredi.

Le jour du nouvel an, B.D., 23 ans, a appelé en panique les secours car sa fille ne bougeait plus. Le jeune homme originaire de Nieuwpoort avait expliqué que la petite âgée de six semaines avait bu trop de sérum physiologique. Le soir même, il avait publié sur Facebook un message adressé à sa fille : « Tout va rentrer dans l’ordre, mon bébé. Tes parents t’aiment ».

Mais l’état de santé de la fillette était si préoccupant qu’elle a été transférée à l’hôpital de Gand, explique le Nieuwsblad. Et les médecins ont prévenu la police après la découverte d’hématomes suspects. Et lorsque sa théorie du sérum physiologique a été remise en question, le père a changé de discours. Il a expliqué que, le soir, alors qu’elle pleurait et qu’il tentait de la rassurer, sa fille était tombée du divan : « Je n’ai rien dit car j’avais honte », a-t-il expliqué aux enquêteurs. Il a ensuite expliqué l’avoir secoué pour essayer de la réanimer.

Le bébé est probablement décédé des suites du syndrome du bébé secoué. Le père est incarcéré depuis et sera présenté à la chambre du conseil de Veurne ce vendredi. Les enquêteurs sont persuadés qu’il a joué un rôle dans ce drame.