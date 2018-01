Un ballon géant sème la pagaille à un des carrefours principaux de Londres (photos, vidéo)

A l’occasion du festival artistique Lumiere London, un ballon géant avait été installé au-dessus du carrefour d’Oxford Circus, ce 4 janvier. Mais les conducteurs et les passants ont été quelque déroutés par ce gros ballon, d’autant plus qu’il ne semblait pas arrimé très solidement. A un moment de la journée, le trafic a même été complètement à l’arrêt et la police a dû venir sur place.

@ShawnMendes Your moon is currently causing havoc in Oxford Circus https://t.co/X079VbJB4X — Hannah Davis (@hannahspillstea) 5 janvier 2018

I think Patrick McGoohan’s safe for now. What a cockup. #oxfordcircus pic.twitter.com/EwEeaPQW7R — Laurence Zavriew (@LaurenceHZ) 4 janvier 2018