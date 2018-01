Rédaction en ligne

Un père de famille s’est retranché chez lui vendredi matin, à Montignies-sur-Sambre, avec son épouse et ses cinq enfants et menaçait d’ouvrir le gaz pour faire sauter la maison, indique la police locale de Charleroi. Un périmètre de sécurité a été établi et la police locale est intervenue pour intercepter l’individu, en état d’ébriété.