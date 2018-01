Limbourg: son refuge pour chiens menacé de fermeture car son fils de 6 ans vit au milieu des toutous

La police de la zone Beringen-Ham-Tessenderlo, dans le Limbourg, menace de fermeture un refuge pour chiens situé à Paal. « The English Bulldog Resort » a été fondé par Heidi Swerts, une passionnée de 43 ans, et compte plus de 200.00 fans sur Facebook.

Il faut dire que ce chenil est un peu particulier. Les 24 toutous dont la propriétaire s’occupe vivent au sein même de sa maison. Son fils de 6 ans vit donc au milieu des chiens, et c’est bien là le problème : la protection de l’enfance a été envoyée sur place et a constaté que l’enfant était élevé dans « des conditions problématiques ». « Ce n’était pas des amis des animaux, car ils trouvaient même que la nourriture sentait mauvais », a expliqué Heidi, très émue, sur Facebook. « Ils m’ont obligé à me débarrasser des chiens. Selon mon avocat, je n’ai pas le choix où ils me retireront la garde d’Alex ».

En attendant de trouver une solution sur le long terme, Heidi a donc fait appel à ses nombreux fans via les réseaux sociaux : « J’espère que vous allez m’aider à trouver des belles maisons pour une partie de mes chiens. Ils veulent me briser, ils sont en train d’y arriver ».

La police a dressé un procès-verbal et « ce sera au parquet de décider ce qu’il adviendra du refuge », peut-on lire sur le site du Belang van Limburg.