Un couple loue sa maison en Airbnb et la retrouve saccagée (vidéo)

Un couple de Bretons vient d’avoir une très mauvaise expérience en louant sa maison en Airbnb. Marina et Julien, qui étaient partis pour le week-end du Nouvel An, ont loué leur maison à un jeune homme, précisant dans leur annonce : « Non-fumeur. Pas de fête ni de soirée ». Mais une quarantaine de personnes sont venues fêter le Nouvel An et ont tout saccagé.