Le gasoil de chauffage à la hausse dès ce samedi

Belga

Le prix du gasoil de chauffage augmentera à partir de samedi. Pour une commande de plus de 2.000 litres, le prix maximum affichera 0,6349 euro le litre, soit une hausse de 1,4 centime, a fait savoir vendredi le SPF Économie. Le gasoil de chauffage se maintient à un plus haut depuis deux ans et demi, selon les chiffres du site internet de la Fédération pétrolière belge.