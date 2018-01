La demande d'emploi en baisse de près de 5% l'an dernier en Wallonie

La diminution de la demande d’emploi cette année par rapport à 2016 s’observe parmi toutes les classes d’âge, et particulièrement chez les plus jeunes (-6,2% pour les moins de 25 ans). Par catégorie, les jeunes en stage d’insertion professionnelle ont augmenté de près de 10% en un an (+2.620 personnes).

Parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi au sud du pays, 52% sont des hommes, 20% sont âgés de moins de 25 ans, 26% ont 50 ans et plus, 45% sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2e degré, 29% sont inoccupés depuis moins de six mois et 38% depuis deux ans et plus.

Sur l’ensemble de l’année 2017, plus de 224.500 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem, soit 33,4% de plus qu’au cours de l’année 2016.