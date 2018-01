Son injection de botox vire au cauchemar: cette mère de famille vit un véritable enfer depuis sa chirurgie des lèvres (vidéo et photos)

La chirurgie que cette Galloise s’était offerte a viré au cauchemar. Ses lèvres sont devenues dures comme la pierre et du liquide en sortaient.

Sally Roberts vit à Wrexham, dans le nord du Pays de Galles. Samedi dernier, cette mère de famille décide d’injecter 1ml de botox dans un « salon réputé » dans le but de s’offrir des lèvres un peu plus pulpeuses. Les injections fonctionnent et tout se passer à merveille. Du moins, dans un premier temps. « J’étais contente du résultat au début », écrit-elle d’ailleurs sur sa page Facebook.

C’est le lendemain matin que le calvaire commence. « Mes lèvres avaient gonflé à tel point que je ne pouvais pas manger, boire ou parler correctement. Je souffrais horriblement ». Ses lèvres continuant d’enfler, Sally Roberts contacte son médecin généraliste qui lui conseille de se rendre rapidement aux urgences. Elle avait probablement contracté un choc anaphylactique. Autrement dit, une réaction allergique avec de graves conséquences, pouvant engager le pronostic vital.

« Je suis allée à l’hôpital. Pendant plusieurs jours, j’ai eu des douleurs atroces avec des lèvres dures comme de la pierre, fendues, avec du liquide qui sortait… Mais heureusement, les médicaments ont commencé à faire effet. Je suis sous stéroïdes, antibiotiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques et de forts antidouleur » explique-t-elle au Sun.

Sally Roberts est consciente que, dans son malheur, elle a eu énormément de chance. « Si mon état ne s’était pas amélioré, j’aurais dû rester à l’hôpital sous perfusion. Dieu merci je vais mieux et mes lèvres ont diminué de volume, même si elles sont loin d’être ‘normales’. »